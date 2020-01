CARONNO PERTUSELLA – Una buona notizia per i pendolari che utilizzano la stazione ferroviaria di piazza Pertini in centro a Caronno Pertusella: è stato varato il progetto per la realizzazione della velostazione, un’area “protetta” dove lasciare le proprie bici, riducendo il rischio di furti.

E’ la stessa iniziativa che si è concretizzata in altri scali, da quello di “Saronno centro” in piazza Cadorna alla stazione di Gerenzano-Turate in via Stazione, con buoni riscontri da parte dell’utenza. Anche a Caronno Pertusella sarà attivata la videosorveglienza e ci sarà l’ingresso, come altrove, regolato tramite badge. Se ne parlava sin dal 2018, ed ora l’intervento dovrebbe effettivamente decollare. Obiettivo, quindi, offrire un ricovero per le loro due ruote ai tanti pendolari che utilizzano la stazione.

(foto: il taglio del nastro alle velostazione dello scalo di “Saronno centro”. Presto succederà lo stesso anche alla stazione Caronno Pertusella della linea Trenord fra Milano e Saronno)

23012020