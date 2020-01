CERIANO LAGHETTO – “Dopo un mese e mezzo di pausa invernale siamo, finalmente, in procinto di tornare a disputare gare con i tre punti in palio. Nelle ultime tre settimane la formazione guidata da mister Borgatti ha ripreso ad allenarsi e ha disputato amichevoli con Virtus Cermenate (2′ categoria), Gerenzanese (2′ categoria), Uggiatese (3′ categoria) e Sporting Cesate (3′ categoria) – riepilogano i dirigenti del Dal Pozzo – Domenica si riprende a far rullare tamburo e polpacci in quel di Monguzzo, trasferta in cui lo scorso anno lasciammo due preziosi punti per strada. Fischio di inizio alle 15″.

Proseguono dal Dal Pozzo: “Ma il girone di ritorno inizia col botto, perché mercoledì dopo, il 29 gennaio, faremo la prima assemblea dei soci del nuovo anno. Approfondiremo quanto discusso nella precedente, si parla di decisioni che possono segnare in maniera incisiva il prossimo futuro del nostro progetto, rinnoviamo quindi l’invito a partecipare al nostro momento decisionale collettivo per condividere le linee guida che usciranno, per dare ognuno il proprio contributo a rendere la nostra casa collettiva più spaziosa e più accogliente possibile”.

Classifica: Misinto 1971 30 punti, Giussano 26, Dal Pozzo 22, Brioschese, Verano e Assese 21, Oratorio Figino 19, Cogliatese e Cm 2004 18, Unione sportiva Olympic 9, Inverigo 7, Monguzzo e Carugo Academy 3.

