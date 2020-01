Cislago, raid vandalico in stazione. Chi ce l’ha col defibrillatore?

CISLAGO – Raid vandalico alla stazione ferroviaria di Cislago: ad ottobre i volontari di Cislago cuore erano tornati ad installare il defibrillatore, che era stato rubato. Nelle scorse ore qualcuno ha mandato in frantumi il plexi posto nella nicchia posta a protezione del macchinario medico. L’associazione, con l’aiuto di commercianti e privati cittadini nonchè dell’Amministrazione civica cislaghese, ha posizionato molti defibrillatori in paese, nei luoghi “nevralgici” e particolarmente trafficati dove potrebbero rivelarsi maggiormente utili.

“Questo è il rispetto per un bene pubblico di alcune “persone”. Purtroppo fra mille battaglie la più difficile da vincere è quella contro l’ignoranza” il commento a fronte del gesto teppistico avvenuto nelle ultime ore. Non è la prima volta, in zona, che vengono presi di mira i defibrillatori posti in città e paesi, l’elenco di quelli rubati e danneggiati è anzi purtroppo piuttosto lungo.

(foto: il vetro rotto al box che ospita il defibrillatore alla stazione ferroviaria di Cislago)

23012020