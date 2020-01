SARONNO – Il Comune ha inviato i Servizi Sociali e con il sindaco Nilde Moretti si è detto pronto ad eseguire un intervento di pulizia e di igienizzazione, un architetto è pronto a seguire un progetto per la sistemazione dell’appartamenti e ci sono diversi donazioni di arredi. E’ la mobilitazione per il caso dei due fratelli solaresi che vivono in un appartamento in condizioni igienico sanitarie davvero precarie di cui si sta occupando la trasmissione “Pomeriggio 5” condotta da Barbara D’Urso dopo l’appello dei vicini di casa.

La nota conduttrice ha persino lanciato una nuova rubrica “Con il vostro cuore” a sottolineare i tanti aiuti arrivati per sostenere un intervento nell’abitazione dove non va il riscaldamento, c’è sporco d’ogni tipo ed un intensa e persistente puzza.

Tutto bene quindi? No, perchè i due fratelli, soprattutto la sorella, si sono dimostrati molto restii a far entrare il personale tanto da dare in escandescenza durante la diretta alla presenza della giornalista Ilaria Dalle Palle e in collegamento con Barbara D’Urso. Al momento non si sa se i due fratelli hanno accettato gli aiuti volti a riportare migliorare le condizioni dell’appartamento.

23012020