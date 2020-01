Le liste civiche delle Groane insieme nella Giornata della Memoria

GROANE – In piazza, insieme, per la Giornata della Memoria per le vittime dell’Olocausto. È l’iniziativa comune delle liste civiche Orizzonte Comune di Ceriano Laghetto, Uniti per Cogliate, Insieme per Misinto e LazzateinMovimento. L’appuntamento è domenica mattina alle 10 in piazza Diaz. Durante l’evento saranno letti passi tratti da “La notte” di Elie Wiesel: «Che saranno spunto per riflettere insieme su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati nei campi di sterminio, nella convinzione che preservare la memoria di quel tragico periodo della nostra Storia sia la prima difesa, affinché simili eventi non si ripetano». Che le liste civiche delle Groane organizzassero iniziative in comune era già accaduto, ad esempio con l’incontro tenuto a Misinto da Chiara Tintori, coautrice con Padre Bartolomeo Sorge del libro “Perché il populismo fa male al popolo”, ed in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, durante la quale ogni gruppo si ritrovò nelle piazze del proprio paese portando come simbolo comune da mostrare ai concittadini una panchina rossa.

23012020