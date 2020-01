Non mangiava e beveva da giorni: salvato in extremis il micio Derek. Ora sottoscrizione

Non mangiava e beveva da giorni: salvato in extremis il micio Derek....

SARONNO – Sottoscrizione popolare per un gattino che non mangiava e non beveva da giorni e che è stato operato d’urgenza: a lanciare la raccolta fondi è la sezione cittadina dell’Enpa, l’Ente protezione animali.

“Questa è la storia di Derek: è stato operato d’urgenza perchè non mangiava e non beveva più da giorni. Enpa Saronno è stata contattata dalla persona che lo accudisce, disperata per la situazione. Senza perdere tempo il gatto è stato portato da un nostro veterinario di fiducia e con cui collaboriamo spesso: con una lastra si è evidenziata un’occlusione all’ intestino per un oggetto ingerito accidentalmente. Questi sono gli occhi di un gatto che è stato salvato per un pelo dalla tenacia e dalla disponibilità delle persone che ogni giorno collaborano con noi”.

Proseguono dall’Enpa: “Purtroppo la persona che lo segue ha serie difficoltà economiche e, così come noi, non riesce a sostenere per intero la spesa dell’operazione, della degenza, dei controlli e delle pappe speciali che sono necessarie. Lanciamo quindi una raccolta fondi per aiutarla: ci occorrono circa 1000 euro. Ogni offerta è ben accetta, non ci sono importi minimi!”

Per una donazione:

Iban IT88Z0837450090000005504508

intestato a Enpa onlus sezione Saronno.

