Presidio anti-anarchici, Bocedi rilancia: “Sarò in piazza Libertà”

SARONNO – Paolo Bocedi è pronto con la sua contro-manifestazione, sabato a Saronno contro il corteo annunciato dagli anarchici. “Sabato 25 gennaio dalle 10.30 alle 12 saremo in piazza Libertà a Saronno per raccogliere le firme dei cittadini e dei commercianti stanchi dei nullafacenti antagonisti Telos che ancora una volta nel pomeriggio sfileranno per la città con i loro cortei che ledono all’intera comunità”.

Confermata dunque la presenza di Bocedi, saronnese e presidente nazionale dell’associazione antiracket Sos Italia libera, e dei suoi collaboratori nel centro storico per protestare contro gli anarchici e raccogliere firme dei cittadini contro il ripetersi dei loro eventi. Anarchici che hanno annunciato, per il pomeriggio di sabato, un corteo in città contro la “repressione”, ed in particolare contro l’avvio dell’iter per la “sorveglianza speciale” contro un loro attivista. Proprio l’altra notte su muri e cartelli stradali sono comparsi molti manifesti degli anarchici per annunciare il corteo.

(foto: Paolo Bocedi, presidente di Sos Italia libera)

23012020