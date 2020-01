ROVELLO PORRO – Lavori in corso a Rovello Porro per il Genè: in questi giorni i volontari stanno preparando il suo trono ed anche il grande pupazzo (imbottito di paglia) che lo rappresenta e che sarà bruciato sul falò.

Si è ormai arrivati a buon punto, il tutto sta ormai prendendo forma ed è iniziato il conto alla rovescia: evento assolutamente da non perdere quello organizzato dall’oratorio San Giuseppe e dall’Ave, l’Associazione verde età con il patrocinio del Comune. Si tiene venerdì 31 gennaio quando il Genè verrà esposto in piazza Porro “per gli sberleffi della cittadinanza. In seguito alle 20.30 sarà accompagnato in corteo nelle vie del paese scortato dal boia, verso l’area feste di via Luini dove sarà dato alle fiamme, dopo un sommario processo. La serata – spiegano gli organizzatori – sarà allietata da canti e balli, e si potranno gustare frittelle, salamelle, vin brulè e tè caldo”.

L’anno scorso il tradizionale rito aveva fatto discutere perchè sul cappello del Genè c’erano i simboli dell’euro, la moneta unica europea.

23012020