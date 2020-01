Serata di comici al teatro comunale di Limbiate

LIMBIATE – Terzo appuntamento domani sera (24 gennaio) con “Obbiettivo Risata” al teatro comunale di Limbiate.

I comici di Colorado, Zelig e di Made in Sud tornano per l’appuntamento mensile coordinato e diretto dal preparato comico Max Pieriboni, che venerdì sarà la spalla ideale di Marco Della Noce, divenuto celebre grazie i suoi buffi personaggi, come il capomeccanico della Ferrari in passamontagna rosso o “Capitan Ventosa”, per Striscia la Notizia su Canale 5. Il noto “meccanico” torna in pista quindi e, con lui, anche Roberto De Marchi (Paperissima Sprint/Canale 5, Bulldozer, Colorado Café), considerato uno dei massimi esponenti della comicità surreal-demenziale, di clownerie e comicità dell’assurdo, che si presenta (come al solto) con la tipica strampalata pettinatura e sparando battute a raffica da tenersi la pancia dal ridere.

La rassegna ha prezzi contenuti: 15 euro la poltronissima (12 il ridotto) e 12 euro la poltrona (10 il ridotto). Per info: info@melarido.it, www.teatrocomunalelimbiate.it (dove si possono acquistare i biglietti senza costi aggiuntivi).

