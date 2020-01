SU IL SIPARIO SUL PASTA

Continuano gli incontri OLTRE IL SIPARIO con i protagonisti della Stagione Teatrale 2019/2020. Il prossimo appuntamento è con Debora Villa, sabato 8 febbraio alle ore 18.30 al Foyer della sala di via I Maggio.

Sarà l’occasione per conoscere più da vicino questa straordinaria attrice, la sua carriera e soprattutto lo spettacolo che andrà in scena la sera stessa (sold-out già da mesi) GLI UOMINI VENGONO DA MARTE LE DONNE DA VENERE adattamento teatrale del testo dello psicologo John Gray.

Il testo di John Gray è un best seller mondiale che ha venduto cinquanta milioni di copie ed è stato tradotto in quaranta lingue, si basa su un pensiero tanto semplice quanto efficace: gli uomini e le donne vengono da due pianeti diversi.

Debora Villa è la prima donna a portare in scena l’adattamento teatrale trasformando la serata in sorta di esilarante terapia di gruppo collettiva.

Cercando di restare imparziale, Debora condurrà il pubblico per mano alla scoperta dell’altro sesso senza pregiudizi. Per la prima volta quindi, sarà una rappresentante di Venere a ricordarci, con la sua comicità travolgente e irriverente, raffinata e spiazzante, quali sono le clamorose differenze che caratterizzano i Marziani e le Venusiane.

Al termine dell’incontro Debora Villa si renderà disponibile per un firma-copie dei suoi libri. Ringraziamo la Libreria UBIK di Busto Arsizio per la preziosa collaborazione.

La partecipazione all’incontro è gratuita ma chiediamo di confermare la propria presenza scrivendo una mail a info@teatrogiudittapasta.it oppure scrivendo un messaggio WhatsApp al numero 328/6673487.