SARONNO – Per dispetto o intimidazione, gli avevano fatto sparire la targhetta col suo nome davanti all’ufficio in Municipio, ora la scritta “Dante Cattaneo” è ritornata: “La mia piccola Sabri ci era rimasta male che “al papà hanno rubato la targa del suo ufficio” e allora si è messa all’opera. Ecco a voi la nuova targa: con tanto di cervo e laghetto simboli di Ceriano… vi piace? Vediamo se qualche sub-umano avrà il coraggio di staccare pure questa” dice il vicesindaco di Ceriano Laghetto. Che fa notare: “L’amore vince sempre sull’odio, la lezione di una bimba di 7 anni agli haters”.

La scomparsa della targa sulla porta del vicesindaco nei giorni scorsi aveva fatto scalpore, e non solo a Ceriano Laghetto. Sia perchè l’episodio era avvenuto direttamente all’interno del palazzo municipale di piazza Lombardia e sia per il fatto che fosse stato preso di mira proprio Dante Cattaneo, notissimo nella zona per il suo impegno contro lo spaccio di droga nei boschi delle Groane.

(foto: Dante Cattaneo con la nuova targhetta dell’ufficio)

23012020