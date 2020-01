Corteo anarchici (c’è il percorso?) e contro presidio: tutto sabato a Saronno

SARONNO – Non risulta sia stato inviato alle autorità un “avviso” che ci sarà la manifestazione, è questo l’iter che viene seguito per le manifestazioni ufficiali, ma a quanto pare il corteo degli anarchici sabato pomeriggio ci sarà. O quanto meno, rimane annunciato sui social network, dove è anche comparso l’ipotetico percorso: si sa, era già stato detto nei giorni scorsi e sui volantini comparsi nottetempo sui muri e sui cartelli stradali in centro, che il raduno dei partecipanti è fissato alle 14.30 in piazza San Francesco. Poi, così viene riportato sul web, il corteo dovrebbe riguardare qualche metro di corso Italia (ma non la zona pedonale), via San Giuseppe, via Verdi, piazza Aviatori d’Italia, piazza Unità d’Italia, via Vergani, via Colombo, via Volonterio, via Vittime del lavoro, viale Rimembranze, via General Cantore, via Carcano per tornare in piazza San Francesco. Obiettivo degli anarchici, protestare contro l’avvio delle procedure per la “sorveglianza speciale” nei riguardi di un militante del centro sociale saronnese, il Telos.

Confermato anche il presidio “anti-anarchici”, sarà la mattina dalle 10 alle 12.30 in piazza Libertà, promosso dal saronnese presidente dell’associazione antiracket Sos Italia libera, Paolo Bocedi.

24012020