Dalla Gazzetta al Corriere lo scoop su ilSaronno… spopola sul web

SARONNO – GERENZANO – Lo scoop dei lettori de ilSaronno con il presidente dell’Inter Steven Zhang che esce dal McDonalds di Gerenzano ha fatto bene presto il giro del web.

Il video, che ci ha inviato un nostro lettore, è stato rilanciato da decine di siti da Il Giorno al Corriere della Sera senza dimenticare la Gazzetta dello sport così come lo screenshot che mostra il presidente uscire dal moderno ristorante al confine tra Saronno e Gerenzano. Tantissime anche le visualizzazioni del nostro articolo e i commenti arrivati su Twitter alcuni anche in cinese ed in indonesiano. Non manca all’appello neanche Instagram dove la foto è stata rilanciata da “Che fatica la vita da bomber” e da “calciatori brutti”.

La notizia è stata ripresa anche da siti che si occupano delle vicende, sportive e non solo, dei nerazzurri ma anche da tanti tifosi che hanno apprezzato la semplicità della pausa del numero uno dell’Inter. C’è chi era presente al momento in cui Steven Zhang era presente nel ristorante e l’ha riconosciuto solo vedendo il video sul nostro sito o sulla pagina Twitter.

Steven Zhang: il presidente dell’Inter al Mc Donald’s di Gerenzano https://t.co/biX0ZeAJL4 pic.twitter.com/0QZ2K7NZsU — ilSaronno (@ilSaronno) January 22, 2020

