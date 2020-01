CERIANO LAGHETTO / SARONNO – “Stasera “si sboccia” ma con acqua minerale e più precisamente con questa bottiglia di San Pellegrino “Anniversary Edition 120 years“. L’acqua italiana, lombarda, bergamasca… più famosa nel mondo. Le acque francesi? Lasciamole al supermercato…” Così Dante Cattaneo, vicesindaco di Ceriano Laghetto e che ricopre anche l’incarico di coordinatore dei sindaci lombardi della Lega.

Da sempre paladino del “made in Italy”, in questo caso ha colto davvero nel segno con un prodotto non solo made in Lombardia ma pure, per certi versi a chilometro zero: non tutti lo sanno ma la bottiglia dei 120 anni di San Pellegrino è infatti “made in Origgio”: è nella locale azienda vetraria che le speciali e davvero artistiche le bottiglie “griffate” per il centoventesimo di San Pellegrino sono state concepite.

(foto: Dante Cattaneo, vicesindaco di Ceriano Laghetto e coordinatore dei sindaci lombardi della Lega, con una “preziosa” San Pellegrino nella bottiglia dei 120 anni made in Origgio)

