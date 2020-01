Festa di don Bosco all’oratorio di Rovellasca, il programma

ROVELLASCA – Appuntamento domenica 2 febbraio con la “Festa di Don Bosco” a Rovellasca, organizzato dall’oratorio nelle proprie strutture. Si inizia alle 10 proprio negli spazi oratoriani con un momento di animazione sulla figura di don Bosco, dal titolo “Ma chi è don Bosco? Conosciamo insieme”, dedicato a bambini e ragazzi. Alle 11 la santa messa nella chiesa parrocchiale, mentre alle 12.15 si tiene la polentata in oratorio. Il menù prevede polenta con spezzatino e formaggio; o in alternativa una pasta al sugo. Prenotazioni entro mercoledì 29 gennaio in sacrestia; con partecipazione ad offerta libera.

Nel pomeriggio alle 14.30 giochi per i bimbi ed i ragazzi, ed alle 16.15 merenda per tutti i presenti. L’oratorio di Rovellasca si trova in via Monte Grappa, nella zona centrale del paese. Un programma dunque ampio e variegato, con spazio dunque anche alla polenta, davvero un “classico” di questa parte dell’anno.

(foto archivio: un precedente appuntamento di festa in un oratorio della zona del Saronnese)

