SARONNO – Primo premio per il team di pasticceria di Ial Saronno nel concorso “Sigep Giovani 2020”, manifestazione inserita nel programma della 41esima edizione del Salone internazionale dedicato alla gelateria, pasticceria, panificazione artigianale e caffè che si è tenuto a Rimini dal 18 al 22 gennaio, unanimemente riconosciuto come l’appuntamento professionale di settore più importante al mondo.

Ikram, Alessandra, Giorgia e Martina si sono imposte al termine di tre ore di gara alla quale hanno partecipato quindici gruppi in rappresentanza di altrettante scuole provenienti da ogni parte d’Italia.

Ai concorrenti è stato chiesto di preparare una torta moderna e sei monoporzioni sul tema “frutta esotica e spezie”. Una giuria d’eccezione composta da professionisti e grandi nomi del settore (come Sonia Balacchi, campionessa del mondo di pasticceria, e Vittorio Santoro, direttore di Cast Alimenti) ha esaminato, valutato e assaggiato decretando alla fine il successo delle ragazze del terzo e quarto anno del corso di pasticceria di Ial Saronno.

“Una prova delle nostre ragazze che riempie d’orgoglio, – afferma Francesca Callegari (seconda da destra nella foto), insegnate del corso di pasticceria allo Ial di Saronno – un riconoscimento del lavoro, della passione, precisione ed entusiasmo che caratterizza il loro percorso formativo”.

“Questo premio dimostra da un lato l’alto livello della formazione dei nostri allievi – si legge in una nota della direzione di Ial Saronno – e dell’alto la competenza professionale dei nostri docenti. C’è poi un ulteriore motivo di soddisfazione, perché l’insegnante che ha accompagnato le nostre quattro ragazze, così come il coordinatore didattico della scuola, sono entrambi ex allievi Ial”.

24012020