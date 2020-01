ORIGGIO – E’ “made in Origgio” la bottiglia che celebra i 120 anni dell’acqua minerale italiana più famosa nel mondo, San Pellegrino. E’ stata realizzata dalla O-I (Owens-Illinois), multinazionale del vetro, dagli esperti delle unità di Dusseldorf ed Origgio.

La bottiglia è quella per la speciale “Edizione dell’anniversario”, ed è nata dalla collaborazione fra la società vetraria e la San Pellegrino. Basta guardarla per capire a cosa sia ispirata: un diamante, anzi una cascata di diamante, con un suggestivo effetto visivo. Ci hanno dunque lavorato, alla O-I, nell’Innovetion center di Dusseldorf in Germania con i colleghi del Mould & container design dello stabilimento di Origgio.

Per celebrare i 120 anni è stata realizzata la preziosa Edizione dell’Anniversario che reinterpreta l’iconica bottiglia S.Pellegrino arricchita da un motivo che richiama le sfaccettature del diamante. Il brand si è ispirato a questo elemento naturale perché puro e prezioso, proprio come l’acqua minerale S.Pellegrino. Lo scorso maggio questa speciale bottiglia ha impreziosito, per una settimana, le tavole di 220 ristoranti stellati in abbinamento ai piatti dei più grandi chef. Per le feste di fine anno, l’Edizione dell’Anniversario sarà presente sulle tavole dei migliori ristoranti italiani e potrà essere acquistata negli shop Eataly, online sul sito acquedilusso.it e in negozi selezionati.

Rendi indimenticabili le tue feste, porta il gusto inconfondibile di S.Pellegrino sulla tua tavola e falla brillare con l’Edizione dell’Anniversario.

(la foto ufficiale della bottiglia dei 120 anni di San Pellegrino)

