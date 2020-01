Palazzina occupata a Solaro? Il punto della situazione

SOLARO – Sono numerose le segnalazioni nelle ultime settimane per la possibile occupazione da parte di sbandati del cantiere fermo da anni per la costruzione di una palazzina residenziale in via San Pietro. La Polizia locale ed i Carabinieri di Solaro sono già intervenuti in passato per tenere pulita e sgombera l’area e gli stessi agenti del comando di via Mazzini hanno confermato di aver contattato la proprietà del cantiere per una verifica sulla sicurezza e sulle recinzioni, che erano state divelte per creare una sorta di ingresso autonomo all’area. L’ufficio di sicurezza del comune di Solaro conferma che l’area è sottoposta a controlli periodici.

Anche noi de IlSaronno, a seguito delle segnalazioni ricevute, ci siamo recati sul posto per verificare da vicino lo stato della recinzione e del cantiere, sia di giorno che di sera, il momento di maggiore preoccupazione da parte dei residenti della zona. I cancelli sono sigillati con catene e lucchetti e la parte di recinzione divelta – due pannelli di legno che delimitano il cantiere – è stata riparata alla bell’e meglio con del fil di ferro. Al momento sembra sigillata e non sembra ci siano state ulteriori effrazioni, anche se la situazione rimane precaria. Le tracce di un precedente utilizzo come ricovero però sono evidenti, come ad esempio un materasso abbandonato appena oltre il muro di cinta, ma da quanto è stato possibile notare sembra che gli indesiderati inquilini abbiano lasciato gli appartamenti.

