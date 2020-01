Primo singolo per la 17enne saronnese Lisa Rizzi

SARONNO – Primo singolo per la saronnese Lisa Rizzi che si presenta al pubblico con un brano intenso e toccante dal titolo “Lascerò spazio al mio canto“.

Interprete di rara raffinatezza ed espressività per la sua giovane età, ci racconta come sia difficile far conciliare due anime che continuamente si toccano ma difficilmente riescono a stare unite. Il brano è prodotto da Alessandro Porcella per PA74 Music Publishing, label molto attiva negli Stati Uniti e nord est europeo.

La traccia è composta dallo stesso Porcella e dall’autore Gianni Lardera, già produttore del Festival Internazionale Videofestival Live, e mixato da Luca Vittori, fonico che vanta collaborazioni con Jovanotti,Ornella Vanoni,Eros Ramazzotti, Gianna Nannini, Pooh e molti altri. Hanno partecipato alla realizzazione del singolo anche Roberto Capetti al basso e Tiziano Malerba alle chitarre.

Il brano fonde la tipica melodia italiana degli anni 70 con sonorità più attuali e indie. Insieme al singolo in contemporanea uscito su VEVO il video ufficiale dell’artista realizzato dal filmmaker Andrea Mattia Grieco con la collaborazione dei Fotografi Viviana Bonafede e Alessia Zuin, dell’art director Francesco Sollazzo e del Colorist Max Finotti.

È possibile ascoltare il singolo o acquistarlo direttamente alla pagina http://bit.ly/2RHLxto

24012020