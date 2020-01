Smercio di droga a Ceriano Groane, blitz dei carabinieri. Due fogli di via

CERIANO LAGHETTO – Nuova serie di controlli antidroga nei boschi delle Groane alle porte di Saronno; nel pomeriggio dell’altro giorno sono ritornati in azione i carabinieri della Compagnia di Desio ed in particolare i militari della tenenza di Cesano Maderno affiancati dai colleghi del Nucleo di intervento operativo di Milano. Le verifiche hanno riguardato soprattutto l’area dei boschi che si trova alle spalle del cimitero e della stazione ferroviaria Ceriano Groane, chiusa da oltre un anno, della linea Saronno-Seregno.

In tutto i militari hanno controllato una ventina di persone: c’erano anche due uomini già noti alle forze dell’ordine, un 39enne ed un 42enne, entrambi di Monza: considerato che non sono riusciti a chiarire per quale motivo si trovassero da quelle parti, nei loro confronto è stato disposto il foglio di via obbligatorio da Ceriano Laghetto. Non potranno tornare, pena una denuncia.

(foto: i carabinieri del Nucleo di intervento operativo di Milano in azione nei boschi della zona)

