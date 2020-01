Softball serie A1, all’Inox Team Saronno l’italo-americana Andrea Filler

SARONNO – Si va completando il roster dell’Inox Team Saronno, che si è rinforzato con un ulteriore nuovo arrivo; stiamo parlando della italo-americana Andrea Filler, già vista l’anno scorso nell’Old Parma. E’ una interbase, temibile anche in attacco. Classe 1993, nella sua carriera ha vestito la maglia del Boston Collage, poi della Northwestern University e quindi quella delle parmensi nella serie A1 italiana del softball. Vanta ottime medie di battuta, e non è certo nuova ai fuoricampo.

Molti i nuovi arrivi del Saronno in vista del prossimo campionato, che parte a marzo: sono già arrivate la lanciatrice italiana Veronica Comar e Laura Vigna dal Bussolengo, e la ricevitrice Sarah Edwards. Sia Edwards che Filler hanno sia il passaporto degli Stati Uniti d’America che dell’Italia e sono state entrambe convocate dal manager Enrico Obletter nella Nazionale italiana in partenza a fine mese per l’Australia per partecipare alla Asian cup.

(foto: la giocatrice Andrea Filler)

24012020