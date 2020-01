SOLARO – E’ stato portato all’ospedale in codice giallo il 28enne di nazionalità pakistana investito questa sera in via Varese, sulla Saronno-Monza, davanti alla farmacia comunale.

A colpire il ciclista che procedeva in direzione del centro una Fiat Punto. Sul posto un’ambulanza della Croce d’Argento. Il personale sanitario ha prestato le prime cure sul posto per oltre un’ora al ferito prima di decidere il trasferimento all’ospedale. Le condizioni dello straniero sono parse subito gravi e molte persone si sono raccolte sul vicino percorso pedonale per seguire i soccorsi. Ad effettuare i rilievi dell’incidente i carabinieri della compagnia di Rho. I militari hanno anche chiuso la Monza-Saronno per permettere ai soccorritori di lavorare in sicurezza.

Nello stesso punto domenica un’ottantenne è stata investita domenica sera alle 18. E’ stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza. Si è parlato molto in settimana della pericolosità dell’attraversamento e della scarsa illuminazione della zona.

(per le foto si ringrazia il nostro lettore)

