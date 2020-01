SARONNO-CARONNO PERTUSELLA – L’ultima giornata del girone di andata di serie B maschile regala due match da non fallire per la Pallavolo Saronno e la Rossella ETS Caronno Pertusella.

I ragazzi di Gigi Leidi, ora quintultimi a 3 punti sulla zona retrocessione, affrontano i giovani della Powervolley Milano. Ultima in classifica, la squadra allenata da Daniele Morato è reduce dalla prima vittoria in campionato ai danni de La Perla Edilizia Bresso. Umori a parte, la Pallavolo Saronno è costretta a vincere anche per dimenticare la sonora sconfitta della scorsa settimana in casa dell’Alto Canavese.

La Rossella ETS Caronno Pertusella si prepara a un match dalla posta in palio ancora più grande. I ragazzi di Lualdi sono infatti attesi dall’insidiosissima trasferta contro Gerbaudo Savigliano, terzo in classifica a un solo punto di distanza dai gialloblù secondi. È una sfida che non ha bisogno di presentazioni. Caronno è reduce da 7 vittorie consecutive: inutile dire che la speranza è di ottenere l’8ª e chiudere nel migliore dei modi il girone di andata.