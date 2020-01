Week-end: gli appuntamenti per il “Giorno della memoria”

SARONNO/SARONNESE – In occasione del “Giorno della memoria 2020” la nostra redazione ha selezionato alcuni appuntamenti presenti sul nostro territorio.

Venerdì 24 Gennaio

Limbiate – Alle 10.30, all’ingresso del municipio di via Monte Bianco 2, sarà posata una pietra d’inciampo a ricordo di Elda Levi Gutenberg deportata a Bolzano perché di razza ebraica. Informazioni al sito internet www.comune.limbiate.mb.it.

Saronno – Alle 18, presso il salone Acli di vicolo santa Marta 7, inaugurazione della mostra “Volti nel lager”. La mostra rimane aperta fino al 28 Gennaio, orari dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Saronno – Alle 21, all’auditorium Aldo Moro di viale Santuario 15, l’associazione “Anima e Core” presenta Tracce di Memoria: reading teatrale di lettere di deportati politici 1943-1945 a cura del gruppo teatrale “A tu per tu” per la regia di Elvira Ruocco. Evento con ingresso ad offerta libera a sostegno del villaggio Sos di Saronno.

Saronno – Alle 21, al teatro Giuditta Pasta di via I° Maggio, va in scena lo spettacolo “Anna dei miracoli” di William Gibson per la regia di Emanuela Giordano. Maggiori informazioni al sito internet www.teatrogiudittapasta.it.

Saronno – Alle 21, nella cornice storica di villa Gianetti in via Roma 20, torna la manifestazione “Note in villa” con il concerto “Non sono un cantautore”: Nausica Magarini voce, Gianluca Fiorentino alla batteria, Marilena Montarone al basso e Luca Longoni al piano. Info al sito internet www.comune.saronno.va.it.

Caronno Pertusella – Alle 21, nella sala Agorà del municipio in piazza Aldo Moro 1, concerto “Un valzer per Rosie: vite straordinarie di musiciste, ballerine e poetesse dell’Olocausto”. Informazioni al sito internet www.comune.caronnopertusella.va.it.

Sabato 25 Gennaio

Rovello Porro – Alle 10, alla biblioteca civica di piazza Porro, “Favole al telefono” letture animate e laboratorio creativo basato sui racconti di Gianni Rodari dai 4 ai 10 anni. Prenotazione obbligatoria al numero 0296750321.

Cislago – Dalle ore 10.30, alla biblioteca comunale di via Magenta 128, viene proposta la lettura creativa “Il sapore della luna” a cura delle volontarie della Biblioteca. L’attività è rivolta ai bambini dai 3 ai 6 anni, iscrizione obbligatoria al sito www.comune.cislago.va.it .

Saronno – Alle 21, al teatro Giuditta Pasta di via I° Maggio, va in scena lo spettacolo “Ammore e niente cchiù”: scritti, poesie e canzoni del Principe De Curtis in arte Totò con Michele Mirabella. Maggiori informazioni al sito internet www.teatrogiudittapasta.it .

Rovello Porro – Alle ore 21, al teatro San Giuseppe di via Dante 109, la compagnia teatrale “Senza Bussola” presenta la commedia “Dall’altra parte” per la regia di Gianvi Pontiroli. Informazioni al sito internet www.teatrorovello.it .

Rescaldina – Alle 21, all’auditorium comunale di via Matteotti 6, va in scena “21656 Hine”: la storia di Angelo Bertani partigiano di Villa Cortese raccontata da Giovanni Iuliani in un monologo di Roberto Bianchi. Informazioni al sito internet www.comune.rescaldina.mi.it.

Cislago – In occasione della “Giornata della memoria” alle 21, all’auditorium “L’angolo dell’arte” di via Cislago va in scena lo spettacolo “La memoria dei giusti – semi di luce nel deserto della notte” a cura dell’associazione culturale “A est dell’Eden”. Ingresso libero e gratuito.

Domenica 26 Gennaio

Saronno – Alle 10, in via Caronni 2 a Saronno, posa della seconda pietra di inciampo a ricordo del saronnese Luigi Caronni, deportato al campo di concentramento di Mauthausen (in foto la posa della pietra d’inciampo di Pietro Bastanzetti).

Bovisio Masciago – Alle 15.30, nella sala mostre del palazzo comunale di piazza Biraghi 3, presentazione del libro di Franca Pirovano “Sacro, magia e tradizioni in Brianza” che racconta la storia della Giubiana e altri aneddoti. Informazioni al sito internet www.ilbauleverde.com .

Saronno – Alle 16, al santuario del beato Luigi Monti in via Legnani 4, concerto per il giorno della memoria dell’orchestra filarmonica europea giovani diretta da Marcello Pennuto. L’ingresso ad offerta libera per sostenere la casa di Padre Monti e la comunità Emanuele Stablum.

Caronno Pertusella – Alle 17, nella sala Agorà del municipio in piazza Aldo Moro, presentazione del nuovo libro di Giuseppe Nigro “Opposte direzioni. Le famiglie Friedman e Sonnino in fuga dalla leggi razziali”. L’ingresso è libero con la possibilità di acquistare il libro, info al sito www.comune.caronnopertusella.va.it.

Saronno – Alle 18, al cinema Prealpi, proiezione del film “#Anne Frank – vite parallele” per la regia di Sabina Fedeli e Anna Migotto. L’ingresso è libero e per informazioni si può consultare il sito www.comune.saronno.va.it.

Lunedì 27 Gennaio

Solaro – Alle 20.30, nella sala consiliare di villa Borromeo e in occasione della “Giornata della memoria”, la sezione Anpi di Solaro invita alla proiezione del film “La signora dello zoo di Varsavia”. Informazioni al sito internet www.comune.solaro.mi.it.

