SARONNO – E’ in programma per oggi pomeriggio il corteo contro la sorveglianza speciale organizzato dagli archici del centro sociale Telos e dal collettivo Adespota.

Qui la diretta de ilSaronno

Il raduno dei partecipanti è fissato alle 14.30 in piazza San Francesco. Poi, così viene riportato sul web, il corteo dovrebbe riguardare qualche metro di corso Italia (ma non la zona pedonale), via San Giuseppe, via Verdi, piazza Aviatori d’Italia, piazza Unità d’Italia, via Vergani, via Colombo, via Volonterio, via Vittime del lavoro, viale Rimembranze, via General Cantore, via Carcano per tornare in piazza San Francesco. Obiettivo degli anarchici, protestare contro l’avvio delle procedure per la “sorveglianza speciale” nei riguardi di un militante del centro sociale saronnese, il Telos.

“Un nuovo tentativo di affibbiare la sorveglianza speciale ad un nostro compagno, in un periodo in cui la repressione è sempre più asfissiante – si legge tra le motivazioni dell’appuntamento – Quattro misure analoghe sono appena state date ad altri quattro compagni in Italia per gli stessi motivi: aver lottato con caparbietà contro le ingiustizie che questo mondo crea.

Il messaggio è forte e chiaro: i binari sono ben tracciati per ciascuno di noi, se scegliamo di deviare il percorso, siamo fuori dai giochi. Scegliamo di non accettare tutto questo! Mettiamo in atto una solidarietà attiva nei confronti di tutte le persone che si trovano quotidianamente strette tra le maglie della repressione”.

25012020