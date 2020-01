GALLARATE / SARONNO – Canelli-Azalee, domenica trasferta nell’Astigiano per le Azalee che incontreranno il Canelli, attualmente al nono posto in classifica, ha ottenuto solo una vittoria e un pari in casa dimostrandosi più pericolosa in trasferta pure se con risultati incostanti. Le Azalee – squadra di calcio femminile condivisa fra Gallarate e Saronno – dovranno comunque prestare molta attenzione anche perché all’andata, complice anche una buona dose di sfortuna, le piemontesi si imposero per 0-2.

Inizio alle 14.30 per la seconda giornata di ritorno di serie C, arbitro designato per l’incontro è Riccardo Dasso di Genova, assistenti per questa gara saranno Maria Virginia Griffa di Asti e Christian Marmo di Asti. Le Azalee sono reduci dal successo sul fanalino di coda Caprera. Classifica: Acf Como 36 punti, Real Meda 33, Speranza Agrate 30, Biellese e Azalee 29, Campomorone Lady e Torino 28, Pinerolo 24, Canelli 19, Voluntas Osio 9, Alessandria 7, Academy Parma e Caprera 1.

(foto: ingresso in campo alla partita di andata fra le due squadre)

25012020