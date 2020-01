LOMAZZO – “E’ iniziata, su richiesta della Procura, la rilevazione degli odori molesti. Cinque cittadini, che hanno partecipato alla riunione pubblica svoltasi nel mese di dicembre, hanno avuto l’incarico di registrare i momenti nei quali è avvertito cattivo odore. I dati raccolti saranno depositati in Procura trimestralmente ed entreranno nel fascicolo delle indagini in corso”. Lo fa sapere il Comune tramite una nota. Proseguono dal Municipio: “Il giudice che sta compiendo le indagini preliminari, sulla base del progredire delle indagini, deciderà quando terminare le rilevazioni ed avviare l’eventuale procedimento giudiziario a carico di quei soggetti che sono oggetto di indagine da parte dell’autorità inquirente. Qualora anche altri cittadini, oltre ai cinque incaricati, volessero contribuire alla segnalazione dei cattivi odori, potranno inviare direttamente al sindaco, anche via whatsapp al numero 3482210324, la propria segnalazione. La segnalazione, per essere registrabile, deve contenere le seguenti indicazioni: data in cui è stato percepito l’odore; ora (o intervallo orario) in cui si è percepito l’odore; indirizzo del luogo in cui si è percepito l’odore; descrizione tipologia odore (scarti vegetali, animali, altro); intensità dell’odore (bassa, media, forte)”.

Come fanno notare dal Comune “segnalazioni generiche o che non contengano i dati sopra indicati, non saranno considerate”.

