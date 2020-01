SARONNO – E’stata la Lega nord di Saronno, sulla propria pagina Facebook, a condividere un’immagine del cantiere in corso all’ex Cemsa sull’abbattimento in corso avvenuto nelle ultime ore dei tre monconi dei palazzi realizzati tra via Varese e il Retrostazione abbandonati ormai da decenni.

Nei progetti del Comune c’è una riqualificazione che “entro 3 anni restituirà una porzione di territorio collocata in pieno centro cittadino”. Il progetto che prevede la realizzazione di un grattacielo, tre palazzi ed un supermercato è stato presentato in consiglio comunale proprio dall’assessore leghista all’Urbanistica Lucia Castelli. “Si tratta – aveva spiegato l’esponente della Giunta in una nota – di una porzione di area di circa 42 mila metri quadri collocata a sud della stazione di Saronno centro che ad oggi è un’area dismessa ma già bonificata. La riqualificazione dell’area ex Cemsa è stata oggetto di studio fin dagli anni Novanta e, dopo varie vicissitudini che hanno coinvolto i proprietari dell’area che in questi trent’anni anni si sono succeduti, abbiamo definitivo un programma d’intervento che sarà portato a compimento entro settembre 2022″. Vivace il dibattito in consiglio comunale soprattutto perchè il parco, atteso dalla città, sarà l’ultimo step ad essere utilizzato

“E’ innegabile – aveva concluso l’assessore comunale all’Urbanistica Lucia Castelli – che ci si potrà dire pienamente soddisfatti solo quando l’intero ambito di trasformazione, e non solo la ex Cemsa, sarà riqualificato. Tuttavia con il Piano d’Intervento approvato (a giugno ndr) si sono gettate le basi affinchè questo ambizioso risultato possa essere raggiunto: è interesse dell’Amministrazione Comunale che tutta quella vasta area (circa 227.000 mq) torni a vita nuova”.