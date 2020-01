Saronno-Seregno: droga nelle Groane, oggi tornano in campo i volontari

CERIANO LAGHETTO / SARONNO – L’altro giorno l’ennesima operazione di controllo dei carabinieri, oggi scendono di nuovo in campo anche i volontari, per la pulizia dei boschi attorno alla stazione di Ceriano Groane e lungo la linea ferroviaria Saronno-Seregno, dove avviene lo smercio ed il consumo di stupefacenti.

L’iniziativa di pulizia, a terra nel verde vengono solitamente trovate anche tantissime siringhe, è di nuovo l’Amministrazione comunale di Ceriano Laghetto con gruppi e associazioni locali, in prima linea come sempre il sindaco Roberto Crippa ed il vice Dante Cattaneo. Sabato 25 gennaio, torna dunque l’appuntamento mensile con la pulizia straordinaria della zona di boschiva attorno alla stazione ferroviaria Ceriano-Groane, al Villaggio Brollo, area nota per la massiccia presenza di spacciatori e tossicodipendenti. Tutti quelli che vogliono dare una mano possono farsi trovare alle 9 in via Milano, di fronte al campo sportivo, con abbigliamento consono all’ingresso nel bosco.

(foto archivio: precedente pulizia del verde nei boschi)

25012020