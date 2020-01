SARONNO – La conta dei danni è ancora in corso ma si parla di 6 parcometri e 2 bancomat resi inutilizzabili durante il corteo degli anarchici nel cuore di Saronno di oggi pomeriggio.

Lungo il percorso, che ha toccato piazza San Francesco, corso Italia, via San Giuseppe, via Verdi, piazza Aviatori d’Italia, piazza Unità d’Italia, via Vergani, via Legnani, via Colombo, piazza Caduti Saronnesi, viale Rimembranze, piazza Cadorna, via Catore e via Carcano, sono stati registrati alcuni danneggiamenti.

Nel dettaglio nei parcometri è stata spruzzata vernice spray nera sullo schermo e sulle indicazioni per utilizzare l’app ed anche schiuma isolante spray nelle fessure per inserire le monete e ritirare monete. Non è la prima volta che Saronno Servizi, che gestisce i parcometri cittadini devi ripulire i dispositivi per il pagamento della sosta.

Presi di mira anche i bancomat in via Volonterio e in viale Rimembranze coperti di vernice. Per risalire ai responsabili saranno visualizzate le immagini della videosorveglianza degli istituti di credito.

(foto uno dei bancomat danneggiati ed uno dei bancomat ormai inutilizzati)