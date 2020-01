Un nuovo dosso per rallentare le auto sulla Misinto-Lazzate

MISINTO/LAZZATE – E’ bello alto, specialmente da uno dei due lati, ma sicuramente raggiunge l’obbiettivo di rallentare il traffico in entrata a Misinto. Sono terminati negli ultimi giorni i lavori di realizzazione di un nuovo dosso rallenta traffico sulla via Monte Bianco, al confine tra Misinto e Lazzate. L’opera è stata voluta dall’amministrazione comunale di Misinto per rispondere all’esigenza di una maggior sicurezza stradale su una via molto trafficata, e non solo per quanto riguarda il traffico locale, come quella che collega i due comuni. Infatti sulla stessa strada transitano spesso durante la giornata anche i mezzi pesanti diretti alle due zone industriali dei paesi confinanti. Il comune ha pensato di rallentare il traffico per aumentare la sicurezza non solo degli automobilisti ma anche dei residenti della zona e dei pedoni che si trovano ad attraversare poco più avanti per raggiungere l’attività commerciale ubicata poco oltre la rotatoria. Nell’occasione è stato anche rifatto il manto di asfalto e sistemato l’avvallamento che si era creato proprio all’ingresso della rotonda.

