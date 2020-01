SARONNO – Tornano alla vittoria gli Amaretti di Gigi Leidi, che nell’ultima giornata del girone d’andata piazzano un’importante vittoria da tre punti che risolleva il morale.

Gli avversari non erano tra i più temibili. La Powervolley Milano, infatti, siede in questo momento all’ultimo posto in classifica. I ragazzi di Morato erano tuttavia reduci dalla prima vittoria stagionale contro La Perla Edilizia Bresso, e la partita in quel di Saronno poteva essere un buon trampolino di lancio per rilanciare una stagione fin qui magra di risultati.

25-22, 25-21, 25-22. Con questi parziali la Pallavolo Saronno conquista un facile 3-0 che le permette di arrivare al giro di boa con un bottino di 14 punti. Forse qualcuno in meno rispetto alle aspettative, ma una buona base di partenza per un girone di ritorno che riparte settimana prossima con il big match in casa contro Garlasco. Sfida sulla carta proibitiva, ma nella pallavolo e nello sport in generale mai dire mai.