SARONNO – Ha aperto venerdì l’innovativo e pionieristico servizio proposto da Asvap 4 in Municipio lo sportello informativo e di orientamento in tema di salute mentale. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la cooperativa Cls Sun Chi di Saronno, offre un primo punto di contatto informativo sui servizi nell’ambito della salute mentale. Lo sportello, tra i primi nel suo genere in Italia, desidera supportare coloro che vivono la difficoltà di dover affrontare un problema di salute mentale e sono spesso spaesati e disorientati. Nella sua lunga storia di vicinanza alle persone fragili e alle loro famiglie, Asvap 4 ha infatti sperimentato che il momento più delicato delle storie di malattia è rappresentato dall’esordio, spesso accompagnato da smarrimento da parte di tutti i soggetti coinvolti. Lo sportello sarà gestito da volontari Asvap 4 adeguatamente formati e con grande esperienza nella gestione di situazioni personali delicate, e da Esp (esperti in supporto tra pari), ovvero operatori che hanno vissuto in prima persona una fragilità e deciso di mettere al servizio degli altri le proprie competenze apprese sul campo. Gli Esp sono persone “esperte per esperienza” delle problematiche legate all’ambito della salute mentale e per questo motivo sono le persone più indicate a relazionarsi alla pari con coloro che stanno vivendo una condizione di vita che è stata dagli Esp già sperimentata in passato. Lo sportello sarà aperto tutti i venerdì mattina, dalle 10 alle 12, in comune. E’ possibile avere informazioni via mail sportellosalutementale@gmail.com o telefonicamente al 3473722283.