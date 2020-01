LOCATE VARESINO- Si interrompe alla 18’esima giornata la striscia di tre vittorie consecutive per la Gerenzanese che contro un’ottima Azzurra non riesce a portare a casa punti perdendo per 2 a 1.

Nel primo tempo le due squadra si studiano, soprattutto nei primi 30′ minuti di gara nella quale non ci sono occasioni degne di nota. Negli ultimi 15 minuti la Gerenzanese si affaccia spesso dalle parti di Fasciano senza, però, trovare la rete del vantaggio. Si conclude con il risultato di 0 a 0 la prima frazione di gioco.

Nella seconda parte di gara è la squadra di casa a dominare il gioco e, al 50′ passa in vantaggio con Pusceddu che approfitta di un clamoroso svarione della difesa della Gerenzanese e realizza la rete dell’1 a 0. La squadra ospite subisce molto la rete dello svantaggio e dopo soli 8′ minuti, al 58′, subisce anche la rete del 2 a 0 realizzata ancora da Pusceddu con assist di Pagani. La Gerenzanese nell’ultima mezz’ora di gioco prova a farsi avanti per accorciare le distanze, ma solamente al 93′ riesce a trovare il goal della bandiera realizzato dal solito Oddo.

Azzurra-Gerenzanese 2-1

AZZURRA: Fasciano, Anzani (45+5′ Nardi), Miatello, Plebani, Pelosin, Melograna, Morandi, Pusceddu (39′ s.t. Zuanon), Pignataro (21′ s.t. Graziuso), Pagani (25′ s.t. Napolitano), Costanzo (45+1′ Greco). A disposizione: Robboni, Rossi, Piccolo, Piran. All. Napolitano.

GERENZANESE: A. Lodini, Zaffaroni (15′ s.t. Vercesi), Restelli, C. Kuhn, A. Kuhn (21′ s.t. Sartorio), Franchi, Saldarini, Rimoldi, Carriero, Oddo, Bartelle (10′ s.t. Foresti). A disposizione: Girola, Pirotta, Foresti, Crescente, Viola. All. Lodini.

