NIBIONNO- Largo successo del Dal Pozzo: in trasferta a Nibionno contro il Monguzzo è finita 2-5 con gol gialloverdi di La Mura, doppietta; e Dezio, Borgatti e Borghi. Monguzzo in maglia blu e completo giallo, Dal Pozzo in maglia gialloverde e completo bianco. Queste le scelte di mister Borgatti: Ciucci, Manconi, Carenza, Savoia, Osculati, Triacca, Borgatti (capitano), Giannino, La Mura, Dezio, Borghi. A disposizione: Ciriaco, Mura, Karaboue, Padelli, Nardo, Stefanizzi, Bolgiani, Barberini.

Dopo la lunga pausa invernale si torna finalmente in campo per i tre punti. Avversario di giornata il Monguzzo, fermo a soli 3 punti. Al 10’ Dezio parte coi tempi giusti su imbeccata di Borgatti, appoggia facile facile per l’accorrente La Mura che insacca senza problemi: 0-1. Al 15’ rimessa dalla trequarti, capitan Borgatti innesca ancora Dezio che stavolta con disinvoltura supera il portiere avversario: 0-2. Al 25’ Giannino innesca a memoria Borghi sulla sinistra, palla dentro per Carenza, dribbling e fallo del difensore: rigore ineccepibile. Dal dischetto si incarica Borgatti che segna: 0-3!

La ripresa inizia con gli stessi effettivi. Al 5’ palla fuori per Borghi che prova il gran tiro, deviazione e palla che si infila sotto la traversa: 0-4. Poi un breve “black out” dei locali: Al 10′ Triacca al limite dell’area passa la palla a Ciucci che però pensa sia per Osculati, e viceversa, fatto sta che il più rapido è il numero 10 avversario che insacca. 1-4. Pochi minuti dopo, al 15′, lancio di Triacca per Borgatti, gli avversari recuperano palla ed è il 2-4. Ma a tenere lontani gli avversari ci pensa al 25′ La Mura che sigla la personale doppietta a tu per tu col portiere ospite.

(foto: il Dal Pozzo celebra la vittoria, alla fine, con i propri tifosi)

26012020