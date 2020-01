CANELLI – Doccia fredda per le Azalee, la squadra condivisa fra Gallarate e Saronno, che subiscono una sconfitta contro un Canelli in grande forma. Partono subito forte le padrone di casa che già al 3′ minuto chiamano Mazzon agli straordinari impegnandola con un colpo di testa ravvicinato deviato sul palo. Ancora Canelli al 20esimo minuto si rende pericoloso con un tiro al veleno che Mazzon devia sopra la traversa. Al 25esimo arriva il vantaggio delle Artigiane con Mellano che raccoglie in solitaria un pallone lanciato in area e batte Mazzon a colpo sicuro. Nonostante Canelli domini tutta la frazione di gioco con le rossoblu incapaci di alzare il proprio baricentro, arriva il pareggio al 35esimo con Seghetto che riceve palla dopo un bello scambio a metà campo tra Masciaga e Maschio ed entrata in area scarica potente e preciso mancino alle spalle del portiere. Si chiude il primo tempo sul risultato di 1-1.

Nel secondo tempo mister Prestifilippo cambia un ’bout le carte sostituendo Magatti con Brazzarola, Maschio per Cassataro e un’affaticata Seghetto con Stefanazzi, le piemontesi calano un ’bout la pressione ma le Azalee non riescono ad approfittarne insistendo per vie verticali senza riuscire a finalizzare l’azione di gioco. Al 25esimo la svolta, fallo di mano in area commesso dal difensore canellese e calcio di rigore: Masciaga si incarica della battuta dal dischetto ma la conclusione colpisce il palo. Come la scorsa domenica, a gol sbagliato corrisponde il gol subito: un traversone in area delle Artigiane, arriva sul piede di Aloi che la spizza di esterno destro sul palo più lontano dove Mazzon non può arrivare. Le Azalee cercano di buttarsi in avanti alla ricerca del pari ma in modo disordinato e non riescono a concretizzare e questo porta a scoprirsi dando l’opportunità a Canelli di chiudere la partita al 92esimo con una ripartenza dove Mellano salta Mazzon e la appoggia in rete. Adesso fortunatamente arriverà la sosta che dovrà servire per riordinare le idee in vista della gara casalinga contro il Torino.

Canelli-Azalee 3-1

CANELLI: Triolo, Lepre, Devidi (41′ st Sylla), Colombero, Aloi, Bagnasco, Mellano, Armitano, Gallo M., Putti, Camporelli. A disposizione Baggi, Duretto, Meli, Gallo G., Accornero, Crazzo. All. Ferrarese.

AZALEE: Mazzon, Maschio (12′ st Cassataro), Del Raso, Peripolli, Meraviglia, Galletti, Di Lascio, Masciaga, Seghetto (30′ st Stefanazzi), Vischi, Magatti (7′ st Brazzarola). A disposizione Berlato, Labanca, Crestan, Marchiori, Recagno. All. Prestifilippo.

Arbitro: Dasso di Genova (Griffa di Asti e Marmo di Asti).

