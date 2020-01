SARONNO / ROVELLO PORRO – Ciclista investito in via Pagani a Rovello Porro: è successo sabato pomeriggo alle 14.30, sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cantù ed una ambulanza della Croce rossa di Lomazzo, il ferito – un 47enne – non è apparso in pericolo di vita ed è stato trasferito all’ospedale di Saronno per essere medicato. Da chiarire con precisione la dinamica del sinistro, anche al fine di mettere a fuoco le eventuali responsabilità; se ne stanno occupando i militari dell’Arma.

A Saronno l’altro ieri attorno alle 8.20 in via Volonterio nello scontro fra due autovetture è rimasta contusa una ragazza di 37 anni: sul posto sono intervenuti una ambulanza del Sos Uboldo ed una pattuglia della polizia locale saronnese. La giovane è stata medicata direttamente in loco, e non si è reso necessario il trasferimento in ospedale. La vigilanza urbana ha avviato accertamenti per chiarire dinamica e responsabilità del sinistro.

(foto archivio)

