SARONNO – Proteste anche dai toni forti hanno caratterizzato il post corteo anarchico della città degli amaretti.

Dopo il corteo di protesta con un centinaio di persone che sabato pomeriggio ha attraversato la città a ridosso del centro storico sono state molte le reazioni e i commenti in città e sui social ma qual è il bilancio della manifestazione?

I numeri

La manifestazione ha visto la presenza di un centinaio di persone ed è durata poco più di due ore. Per quanto riguarda i danni sono stati danneggiati 6 parcometri e 2 bancomat. Una decina i volantini con slogan come “La polizia uccide”, “contro chi sfratta e specula continuiamo a lottare” e “no alla sorveglianza speciale”. Tre gli striscioni tra cui uno “a fumetti” realizzati dai manifestanti e portati in giro per la città su temi come “la libertà di pensiero” e contro la sorveglianza speciale. Tre sono le ore di durata della manifestazione di controprotesta organizzata da Paolo Bocedi in mattinata. Uno il pacchetto di fuochi d’artificio “scoppiati” a fine corteo davanti piazza San Francesco.

danni



corteo