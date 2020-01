SARONNO – Allagato il reparto di Psichiatria dell’ospedale di Gallarate, parte dei pazienti sono stati trasferiti al nosocomio di piazza Borella a Saronno. Lo si apprende da una nota dell’Azienda ospedaliera “Valle Olona” alla quale fanno riferimento le due strutture sanitarie.

“I tredici pazienti oggi ricoverati in Psichiatria all’ospedale di Gallarate sono stati in parte dimessi, in parte trasferiti al Cra, il Centro residenziale terapeutico riabilitativo di Somma Lombardo, e in parte trasferiti negli ospedali di Busto Arsizio, Saronno e Cittiglio. Motivo del trasferimento: l’allagamento di uno spogliatoio in seguito a una perdita, e la conseguente mancanza di acqua calda sanitaria. Per evitare i disagi derivanti dell’assenza di quest’ultima, la direzione ha disposto questo provvedimento. L’ufficio tecnico aziendale è al lavoro per riparare quanto prima il guasto”.

(foto: una veduta dell’ospedale di piazza Borella a Saronno; la struttura saronnese si è subito resa disponibile ad accogliere parte dei pazienti dell’ospedale di Gallarate)

