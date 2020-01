di Sara Giudici

Non serve essere indovini per sapere che ieri sera davanti alla diretta, di Mentana o di Vespa, a seguire lo spoglio delle elezioni regionali di Emilia Romagna e Calabria c’erano anche tantissimi esponenti del mondo politico saronnese.

Per curiosità, per restare informati, per campanilismo ma anche, ne sono certa, per cercare conferme e trend in vista delle elezioni amministrative in città della prossima primavera.

Del resto anche se apertamente non se ne parla il vento elettorale si respira già fortissimo in città. Profili social rispolverati, commenti più veloci e spesso pro-attivi e soprattutto una maggior presenza alla vita cittadina del mondo politico.

E quindi cosa possono dire le elezioni emilianoromagnole a Saronno? Ad esempio che un candidato “sul pezzo” e competente può superare il trend nazionale leghista. Forse per questo, il centrosinistra non è ancora uscito con il nome del candidato a caccia di quel mix di competenza, saronnesità e sguardo oltre i confini cittadini che possa spingere i saronnesi al voto.

Perchè pur non essendo la rossa Emilia Romagna anche Saronno ha una sua forte tradizione politica, ovviamentepiù bianca, che negli ultimi anni si è un po’ persa tra le lamentele quotidiane per lo spaccio, la microcriminalità, il traffico e gli anarchici. Ma che forse, proprio come in Emilia Romagna, ha voglia di venire fuori. Del resto se a Bologna sono nate le Sardine non si può dimenticare che Saronno ha riempito il Palaronchi con padre Zanotelli.

Solo illazioni da un lunedì martedì post maratona con poche ore di sonno? Forse si ma se in maggioranza c’è chi già teme il voto disgiunto allora forse… ritardare l’inizio della campagna per trovare la formula “Bonaccini saronnese” può avere un senso. Solo un invito ai prossimi Bonaccini e Bergonzoni saronnesi… regalate alla città e ai vostri elettori (e anche a noi addetti ai lavori) una campagna di idee e proposte e non di slogan e forse potremmo imitare l’Emilia Romagna anche nell’affluenza.

