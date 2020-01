Il plauso di Cosentino e Guaglianone per il grande successo di Rari Nantes con Fisdir

SARONNO – L’entusiasmo, la grande organizzazione e l’energia della Rari Nantes ha conquistato ancora una volta i saronnesi, i nuotatori e anche il mondo politico. Ieri alla piscina di via Miola si è rinnovato l’ormai tradizionale appuntamento con il Meeting “Città di Saronno” rivolto agli atleti con disabilità intellettiva- relazionale, giunto quest’anno alla undicesima edizione.

Gli atleti in gara domenica erano ben 267 – record assoluto di presenze per un meeting Fisdir che si disputa in mezza giornata – in rappresentanza di 22 squadre.

A far sentire la propria vicinanza alla manifestazione diverse autorità che dopo aver partecipato alla premiazioni hanno condivido la propria esperienza “nel mondo Rari Nantes” sui social. Giacomo Cosentino, consigliere regionale, ha condiviso diverse foto su Facebook con il commento: “Oggi, a Saronno, ho trascorso davvero un bel pomeriggio insieme a degli atleti speciali. Sempre al vostro fianco, non solo a parole! Grazie per l’invito, mi date una carica incredibile!”.

L’assessore allo Sport Gianpietro Guaglianone ha tenuto invece a condividere su Twitter il saluto portato nel primo pomeriggio alla manifestazione. Non manca un commento personale: “E’ doveroso dedicare un profondo grazie e anche tanti complimenti ad un’associazione la Rari Nantes che riesco a proporre a Saronno grandi eventi sul fronte della qualità dell’organizzazione, della partecipazione e con un clima da aumenta famiglia. La passione è ancora una volta la vostra forza. Continuate così”.

Rilanciamo il video del saluto dell’assessore Gianpietro Guaglianone al meeting della Rari Nantes a Saronno con Fisdir pic.twitter.com/7teHTTiYra — ilSaronno (@ilSaronno) January 27, 2020

