SARONNO – Domenica 26 gennaio al palazzetto dello sport di Cornaredo, località alle porte di Milano, si è disputato la seconda tappa del “10′ Trofeo Lombardia” organizzata da Csen (Comitato sportivo educativo nazionale) ed aperto a tutti gli atleti tesserati Fijlkam (Federazione ufficiale di karate e arti marziali del Coni) con gare di Kata (forma) e Kumite (combattimento) individuali ed a squadre. La gara ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse regioni del nord Italia, ottima prestazione per la saronnese Alessandra Bossi che “bagna” così l’esordio nel 2020 conquistato il primo posto assoluto nella gara di Kumite individuale categoria Esordienti.

La numerosa affluenza di atleti e di pubblico ha garantito alla manifestazione sfide avvincenti e competitive soddisfacendo pienamente gli organizzatori dell’evento ed il numeroso pubblico che ha gremito gli spalti per l’intera giornata. Da segnalare con particolare attenzione ed emozione le gare pomeridiane di “Karate integrato” in cui parecchi atleti diversamente abili hanno potuto fronteggiarsi e competere tra loro. L’impegno, la dedizione di questi atleti meno fortunati hanno lasciato tutti a bocca aperta dando un forte segnale ed un esempio a tutti di tenacia, impegno ed integrazione ma anche di tecnica. Un’altra dimostrazione del valore e della bellezza di questo sport, il Karate, che con i suoi valori non pone nessun limite o restrizione ai propri partecipanti, dando a tutti la possibilità potersi mettere in gioco e di dimostrare il proprio valore.

27012020