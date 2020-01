SARONNO – Inquinamento, tutto nella “norma” a Saronno, ovvero l’aria è tornata ad essere cattiva come nella maggior parte dei giorni di questo inizio di 2020. Dal 17 gennaio a ieri (ultimo dato disponibile) solo per tre giorni (il 19, 20 e 21 gennaio) si è rimasti sotto il valore limite di 50 microgrammi per metro cubo d’aria di Pm10, le polveri sottili. Negli ultimi giorni è andata male: 22 gennaio con una media di 54, 23 gennaio a quota 59, in crescendo il 24 gennaio a 67, poi il 25 gennaio a 73 e ieri 26 gennaio a 66 microgrammi per metro cubo d’aria.

Tutto questo in base alle rilevazioni giornaliere compiute da Arpa, l’Agenzia per l’ambiente della Lombardia. Una situazione che già nei giorni scorsi ha messo in allarme gli attivisti di Ambiente Saronno onlus, che a più riprese hanno richiesto interventi di sensibilizzazione ed anti smog da parte delle autorità locali.

(nell’immagine, la tabella che è stata pubblicata da Arpa con i dati di Saronno)

27012020