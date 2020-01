CISLAGO – In occasione della Giornata della Memoria, l’assessorato comunale alla Cultura del Comune di Cislago e l’associazione “A est dell’Eden” di Cislago hanno offerto al numeroso pubblico in sala uno spettacolo emozionante dal titolo “La memoria dei giusti. Semi di luce nel deserto della notte. Racconti di un passato infernale e un presente inaccettabile”; si è svolto all’auditorium di via Stazione l’altra sera.

“Chi conosce la storia – rimarca l’assessore alla Cultura, Marzia Campanella – non dovrebbe più commettere gli errori del passato. Gli attori, che hanno recitato con passione ed estrema sensibilità citando episodi del passato e del presente, con il loro talento hanno incantato ed emozionato tutto il pubblico. Sono fiera di aver scelto questo spettacolo da proporre ai miai concittadini. Un grazie speciale va a tutto lo staff dell’associazione “A est dell’Eden” di Cislago che questa sera con la loro spettacolare professionalità hanno recitato emozionandoci e lasciando in noi quel desiderio di ricordare per non sbagliare”.

(foto: un momento dello spettacolo)

28012020