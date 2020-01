[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – “Non voglio estrapolare il dato in senso assoluto però il fatto di vedere che il 33% del campione è un utenza non residente a Saronno è qualcosa che fa riflettere sia in positivo sia in negativo”.

Sono le parole del sindaco Alessandro Fagioli durante la conferenza stampa di stamattina sui dati dell’indagine di soddisfazione del servizio della biblioteca realizzato dal comune la scorsa settimana.

“La biblioteca è sostenuta da contribuenti saronnesi e quindi bisognerà fare dei ragionamenti con le amministrazioni limitrofe o comunque sulle modalità di accesso alla biblioteca. Bisognerà favorire maggiormente i nostri residenti”.

E conclude: “Visto che ci sono molti utenti che arrivano da fuori Saronno bisognerà trovare una quadra dal punto di vista gestionale ed economico”. Alla domanda se intenda convocare un tavolo del comprensorio o se ci saranno ripercussioni sul sistema di prestito il sindaco chiarisce: “Non è un problema fino a quando la popolazione saronnese non richiede maggiori spazi e di posti”.