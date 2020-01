SARONNO – Stamattina il sindaco Alessandro Fagioli e l’assessore alla Cultura Maria Assunta Miglino hanno presentato i dati di “un’indagine tesa a rilevare il livello di soddisfazione del servizio offerto dalla Biblioteca comunale di Saronno” realizzata la scorsa primavera.

Il campione rivela che il 66% degli utenti è di Saronno, che il 46% sono studenti e il 60% frequenta assiduamente la biblioteca. Il 58% del campione circa (pari a 200 rispondenti) si reca in biblioteca per il prestito libri e il 48% (pari a 165 rispondenti) utilizza la sala studio.

Le conclusioni della rilevazione basata su 342 questionari (rappresentativi dell’utenza della Biblioteca comunale) mostrano “una percezione generale dei servizi offerti (media di 8,5 su base decimale, metà del campione ha espresso una valutazione pari a 9 o 10, assenza di giudizi inferiori al 4). La percezione di qualità del servizio attuale è inoltre ritenuta analoga o migliore del passato (4-5 anni fa) da otto rispondenti su dieci”

“Anche a livello di singoli aspetti del servizio – ne sono stati sondato dieci – la percezione, pur con qualche eterogeneità, è molto positiva, con la somma tra la valutazioni «ottimo» e «buono» superiore al 75% e un tasso di insoddisfatti marginale per otto aspetti su dieci. I due aspetti del servizio che, pur in una situazione di sostanziale positività, vengono ritenuti da parte del campione perfettibili – sia come valutazione che nelle considerazioni libere – sono le attività di promozione della lettura, diffusione del libro e iniziative culturali e soprattutto la possibilità di trovare un posto libero per studio o consultazione”.

“Siamo soddisfatti dell’esito di questo studio – ha spiegato il sindaco Fagioli – ci sono delle cose da migliorare ma per le lamentele si parte dalla considerazione che la biblioteca sia luogo di studio e non di consultazione quale invece è. Penso ad esempio ai parcheggi non si può pensare di trovare ambi spazi gratuiti per restare dal mattino alla sera. Non ci sono perchè non è quella la finalità”.

L’assessore alla cultura Miglino ha ricordato, come fatto recentemente in un video postato su Facebook, l’importanza del servizio offerto dalla biblioteca, gli oltre 100 posti per studenti, l’efficacia del servizio prestiti e soprattutto il bando che il comune si è aggiudicato per cablare la struttura che ospita le sale e per potenziare il wi-fi.

