Blitz di carabinieri e polizia locale alla palazzina occupata di San Pietro

SOLARO – Sono intervenuti questa mattina alle otto i Carabinieri della stazione locale e gli agenti della Polizia locale del comando di Solaro per sgomberare la palazzina occupata del cantiere in costruzione di via San Pietro. Dopo le segnalazioni dei cittadini e le verifiche del caso, le forze dell’ordine hanno trovato sul posto tre persone, a fronte di quattro possibili giacigli. Una di queste era in possesso di regolari documenti d’identità, mentre gli altri due, che ne erano sprovvisti, sono stati accompagnati in Questura per l’identificazione mezzo fotosegnalazione. In caso risultassero irregolari sul territorio italiano, sarebbero avviate le procedure per il rimpatrio. Sul posto gli agenti hanno ritrovato come detto quattro giacigli, tracce di piccoli bracieri utilizzati per scaldarsi e per cucinare, oltre che bottiglie vuote e resti di cibo. E’ stata controllata l’intera struttura, compresi box e cantine, senza trovare ulteriori segni di intrusione. Gli occupanti si erano introdotti nell’edificio attraverso un’apertura creata in un angolo della recinzione del cantiere.

28012020