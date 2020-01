Calcio 1′ cat, il ds Cesare Cavaglieri crede nella giovane Salus Turate

TURATE – La sconfitta di misura sul campo della “corazzata” Fbc Saronno, l’1-0 di domenica scorsa al Colombo Gianetti, non toglie l’ottimismo al direttore sportivo della Salus Turate, Cesare Cavaglieri, ex saronnese: “A Turate sono arrivati l’anno scorso, abbiamo vinto il campionato di Seconda categoria ed ora siamo in Prima, stiamo crescendo. Io sono per la politica dei giovani, e infatti tanti giovani sono nella nostra formazione maggiore. Contro il Saronno ci siamo comportati bene e siamo stati penalizzati dall’episodio”.

Prosegue Cavaglieri: “Il nostro obiettivo è quello della salvezza, penso proprio ci siano le premesse per raggiungerla. Per ora sono soddisfatto: questo girone B di Prima categoria si è rivelato più interessante del girone A, con più squadre che ambiscono a salire. Il Saronno? Io ci sono rimasto tre stagioni, è una realtà che vuole risalire e che ha fatto di tutto per raggiungere questo obiettivo, uno squadrone che non ha bisogno di presentazioni”.

(l’intervista integrale a Cesare Cavaglieri nella videointervista realizzata da Pierodasaronno)

28012020