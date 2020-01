I miserabili di Branciaroli al teatro di Saronno

SARONNO – Sabato 1 febbraio alle 21 e in replica domenica 2 febbraio alle 15.30 va in scena l’adattamento di una delle opere più celebri di Hugo, “I miserabili”. Riparte infatti proprio dal teatro civico “Giuditta Pasta” di via I maggio a Saronno la tournée dei Miserabili, spettacolo che durante la scorsa stagione teatrale ha toccato le più importanti piazze italiane registrando un enorme successo di pubblico e di critica. La riduzione delle oltre mille pagine del romanzo, con la sua folla di personaggi e situazioni, è di Luca Doninelli, la regia di Franco Però, mentre l’immenso Franco Branciaroli, alla guida di un cast di 12 bravissimi attori, è Jean Valjean. “È uno dei personaggi più misteriosi della letteratura. Jean Valjean è un cuore di tenebra schiuso alla luce, un santo galeotto capace di sorprenderci e commuoverci ogni volta” sostiene Franco Branciaroli. Adattamento impossibile, un feuilletton di 1500 pagine, vent’anni di storia francese condensate in circa tre ore di spettacolo. Proprio a lui spetta la sfida di dare corpo e anima all’enigmatica creatura di Hugo, un uomo che incarna tutti i temi del romanzo: amore e odio, lacrime, crimini, pensieri profondissimi.

Dopo l’evasione, il forzato Jean Valjean trova asilo nella casa di un vescovo, a cui però ruba due candelabri d’argento. Quando viene catturato dai gendarmi, il vescovo testimonia in suo favore dimostrando una generosità che induce Valjean a cambiare vita. Inizierà un’epoca di cadute e risalite, peccato e redenzione, fughe e cambi d’identità, amori e tradimenti sullo sfondo della Francia postrivoluzionaria. Una curiosità: nel ruolo dell’antagonista, il poliziotto Javert, Francesco Migliaccio, attore dai natali saronnesi.

Prezzi – intero 28 euro; ridotto over 70 26 euro; ridotto under26 20 euro.

28012020