I vandali se la (ri)prendono con le fioriere del centro di Saronno

SARONNO – Vandali scatenati a due passi dalla zona pedonale del centro storico saronnese: stanotte qualcuno è tornato a prendersela (in zona era già capitato) con le fioriere, ed in questo caso ne sono state trascinate due nei pressi dell’ingresso del cinema Silvio Pellico, nell’omonima via, e sono state quindi rovesciate. Una vera furia, da parte degli sconosciuti (tutto fa pensare che ad agire siano state almeno un paio di persone, per riuscire a spostare e “abbattere” le fioriere), per un gesto meramente vandalico.

Non solo le fioriere sono state rovesciate, ma addirittura è stato “estratto” il vaso con le piante, lasciando anch’esso riverso sul marciapiede. E’ questa la scena in cui si sono imbattuti i passanti, i primi pendolari a percorrere le vie del centro cittadino questa mattina. E la notizia è rimbalzata anche sui social network.

(foto: le fioriere rovesciate sul marciapiede di fronte all’ingresso del cinema di via Silvio Pellico)

28012020